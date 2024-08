Lille - Slavia Prague : les compositions officielles

La Ligue des Champions se rapproche et Lille défie ce mardi soir le Slavia Prague dans le cadre du match aller des barrages. Les Dogues s’articulent dans un 4-4-2 avec Lucas Chevalier comme dernier rempart derrière Thomas Meunier, Bafodé Diakité, Alexsandro et Gabriel Gudmundsson. L’entrejeu est composé de Benjamin André et Hakon Haraldsson alors que Tiago Santos et Edon Zhegrova occupent les ailes. En attaque, Rémy Cabella épaule Jonathan David.

De leur côté, les Tchèques s’organisent dans un 3-4-3 avec Antonín Kinský dans les cages derrière Tomas Holes, Igoh Ogbu et David Zima. Christos Zafeiris et Oscar Dorley composent le milieu de terrain alors que Lukáš Masopust et El Hadji Diouf sont placés comme pistons. Seul en pointe, Tomáš Chorý est soutenu par Ivan Schranz et Lukas Provod.

Les compositions

Lille OSC : Chevalier - Meunier, Diakité, Alexsandro, Gudmundsson - Tiago Santos, André, Haraldsson, Zhegrova - Cabella, David

Slavia Prague : Kinsky - Holes, Ogbu, Zima - Masopust, Zafeiris, Dorley, Diouf - Schranz, Chory, Provod