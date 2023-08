Bayern Munich : la première sortie étincelante d’Harry Kane !

La suite après cette publicité

Au terme d’un interminable feuilleton, Harry Kane a posé ses valises en Bavière le 12 août dernier. Entré en jeu en finale de la Super Coupe d’Allemagne, samedi dernier, l’attaquant anglais (84 sélections, 58 buts) n’a cependant rien pu faire face au RB Leipzig de Dani Olmo, auteur d’un triplé. Titularisé pour la première fois sous les ordres de Thomas Tuchel contre le Werder Brême, l’ancien capitaine des Spurs a, cette fois-ci, pleinement pesé sur le cours de cette rencontre.

Ce vendredi soir, en ouverture de la nouvelle saison de Bundesliga, le Bayern Munich a, en effet, écrasé le Werder de Brême sur le score de 4-0. Un succès inaugural particulièrement marqué par la prestation remarquable de Harry Kane. Passeur décisif sur l’ouverture du score de Leroy Sané (4e), la nouvelle recrue des Munichois, qui s’est procurée plusieurs occasions, a également inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs d’une belle frappe décroisée du pied droit à l’entrée du dernier quart d’heure (74e).

BL : le Bayern s’impose à Brême face au Werder grâce à un grand Harry Kane

Thomas Tuchel est déjà fan !

Interrogé par les médias du club sur cette première prestation majuscule, l’Anglais de 30 ans ne cachait d’ailleurs pas sa joie après la rencontre. «Je suis très heureux. Bien sûr, j’étais un peu nerveux avec le nouvel environnement et le nouveau club. Mais une fois sur le terrain, l’instinct a pris le dessus et je suis content que nous ayons obtenu un bon résultat», déclarait, à ce titre, l’intéressé avant d’ajouter : «c’était un bon développement par rapport à Leipzig. Nous avons eu quelques occasions en première mi-temps pour en décider plus tôt. Mais nous avons aussi mieux défendu et nous sommes très heureux d’avoir gardé une cage inviolée».

Présent en conférence de presse, Thomas Tuchel semblait, lui aussi, d’ores et déjà comblé par le rendement de sa nouvelle star. «La passe décisive était excellente, le but était un classique. Il prend beaucoup de temps et frappe là où il veut que le ballon aille. Il est absolument génial, humain, sa présence, sa façon de s’entraîner et bien sûr sa qualité. Il a fourni une passe décisive et en a mis une – ça peut continuer comme ça». Des débuts rêvés qui ne demandent qu’à être confirmés dès dimanche prochain, lors de la deuxième journée de Bundesliga, face au FC Augsburg.