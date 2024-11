Une pépite du Real Madrid prend sa retraite à 19 ans

La carrière de Marc Cucalón s’arrête là. Du haut de ses 19 ans, le joueur du Real Madrid a décidé de mettre fin à sa carrière à la suite d’une blessure dont il n’a jamais réussi à se remettre. Victime d’une rupture des ligaments croisés en septembre 2022, il avait eu des complications à cause d’une bactérie qui s’est manifestée pendant l’opération, et lui provoque des dégâts au niveau des cartilages, l’empêchant de jouer.

Dans un post publié sur son compte Instagram, il a ainsi annoncé la nouvelle. « J’ai fait tout ce qui était possible pour revenir et profiter de ce sport, mais cela n’a pas été possible », confie-t-il. Capitaine des U19 au moment de sa blessure et comparé à Xabi Alonso, le milieu de terrain n’aura donc jamais pu débuter avec l’équipe première comme beaucoup le présageaient avant sa blessure…