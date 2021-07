Raymond Domenech veut encore entraîner

À 69 ans et après une expérience ratée sur le banc du FC Nantes, Raymond Domenech veut encore et toujours entraîner. C'est ce qu'il a confié à France Info ce jeudi. «Je me sens apte à le faire. Non, non, ça ne m'a pas vacciné», a-t-il avoué.

Il a ensuite ajouté que son passage à Nantes pourrait lui mettre des bâtons dans les roues. «C'est vrai qu'à ce niveau-là, ce qui est gênant dans cette histoire de Nantes, c'est que ça m'a enlevé peut-être des possibilités. C'est une mauvaise pub par rapport aux gens mais personne ne cherche à savoir ce qui s'est passé dedans. C'est comme ça. Ça, c'est fini. C'est un constat sec».