EdF Espoirs : les nouvelles peu rassurantes de Thierry Henry sur Bradley Barcola

Ce vendredi, l’équipe de France Espoirs affrontait la Côte d’Ivoire en amical à Châteauroux. Lancés par Désiré Doué puis malmenés en seconde période, les Bleuets ont fait preuve de caractère pour inverser la tendance et s’imposer d’une courte tête (3-2). Outre le résultat, on retiendra également du côté de la sélection tricolore la sortie sur blessure de Bradley Barcola avant la demi-heure de jeu. Interrogé à ce sujet, Thierry Henry a donné des nouvelles peu rassurantes du Parisien.

«Déçu pour lui et le PSG. Des joueurs sont arrivés avec des petits pépins mais lui n’avait rien. Malheureusement, il se blesse. On va voir ce qu’il s’est passé et analyser le matchJe ne sais pas combien de temps. Je ne suis pas docteur. Mais excusez moi c’est chiant. On met jamais les mecs en danger», a indiqué le sélectionneur des Espoirs à l’issue du match.