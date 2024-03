EdF Espoirs : énorme coup dur pour Bradley Barcola et le PSG !

La préparation pour les Jeux Olympiques de Paris s’intensifie pour l’Equipe de France Espoirs qui affrontait les jeunes de la Côte d’Ivoire ce vendredi soir sur la pelouse du stade Gaston-Petit de Châteauroux. Une rencontre amicale qui tombe à pic pour Thierry Henry et les Bleuets qui connaissent désormais leurs futurs adversaires pour les Jeux Olympiques. En effet, le tirage au sort, qui a eu lieu en début de semaine, a placé la France dans le groupe A des JO en compagnie des Etats-Unis, de la Nouvelle-Zélande et d’un qualifié encore à déterminer.

Pour ce match amical, l’entraîneur français a décidé d’aligner dès le début une ligne offensive à trois composée de Elye Wahi, Désiré Doué et surtout le Parisien, Bradley Barcola. Malheureusement pour l’ancien joueur de l’OL, il a dû céder sa place peu avant la demi-heure de jeu, touché à la cuisse gauche. Il a été remplacé par Wilson Odobert. C’est une terrible nouvelle pour les Bleuets et le Paris Saint-Germain. Le joueur parisien se tenait la jambe et semblait grimacer en sortant du terrain.