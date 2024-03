Amical : les Bleuets de Thierry Henry renversent la Côte d’Ivoire !

La préparation pour les Jeux Olympiques de Paris s’intensifie pour l’Equipe de France Espoirs qui affrontait les jeunes de la Côte d’Ivoire ce vendredi soir sur la pelouse du stade Gaston-Petit de Châteauroux. Une rencontre amicale qui tombe à pic pour Thierry Henry et les Bleuets qui connaissent désormais leurs futurs adversaires pour les Jeux Olympiques. En effet, le tirage au sort, qui a eu lieu en début de semaine, a placé la France dans le groupe A des JO en compagnie des Etats-Unis, de la Nouvelle-Zélande et d’un qualifié encore à déterminer. En face, les Espoirs ivoiriens ne seront pas présents pour le tournoi olympique de Paris l’été prochain (du 24 juillet au 10 août 2024).

Pour cette rencontre, Thierry Henry a opté pour un 4-3-1-2 classique puisque Akliouche était titulaire en soutien de Barcola et Wahi. Doué était aligné au milieu avec Koné et Thuram. Derrière, Diakité a été préféré à Gusto (forfait pour une grippe) tandis que Yoro et Lukeba formaient la charnière et que Truffert va évoluer à gauche. Dans la cage, c’est Chevalier qui débute au profit de Restes. Côté ivoirien, Emerse Faé, victorieux de la CAN avec les Eléphants, n’est plus le sélectionneur et a été remplacé par Boubacar Sanogo et Dao Lassina. Ils sont venus en Indre avec un 4-3-3 avec quelques noms bien connus en France dont le Nantais Traoré et le Lorientais Bamba en pointe. Coulibaly, Maho et Nadje animaient le milieu tandis que derrière le Pallois Ahoussou était présent en défense ivoirienne.

Doué réveille Châteauroux !

Devant plus de 8 000 supporters français, les Bleuets ont rapidement été mis à mal par les jeunes Espoirs ivoiriens. En effet, la première occasion dans ce match a été l’œuvre des Eléphants. Abdoulaye Traoré s’est échappé en un contre un, a pris de vitesse Truffert pour entrer dans la surface et croiser sa frappe du gauche. Mais Lucas Chevalier s’est détendu pour capter le cuir (4e). La réponse française a été rapide sur un énième corner botté par Truffert, Bradley Barcola a placé une tête qui n’a pas trouvé le cadre (6e). Sur l’action suivante, le portier du LOSC s’est encore illustré a réalisé un bel arrêt sur la demi-volée d’Akpa (7e). Chevalier a encore une fois sauvé ses camarades plus tard dans le premier acte sur un tir de Maho (30e). Alors qu’il avait déjà été l’auteur d’une solide occasion aux seize mètres sur une percée de Thuram (16e), Désiré Doué est parvenu à ouvrir le score sur une grosse erreur de Fofana. Le Rennais a profité d’un manque de communication entre Akpa et Fofana pour subtiliser le ballon et frapper du gauche en pivot (38e, 1-0). Les Bleuets menaient donc à la pause sur la plus petite des marges mais ont malgré tout été basculés à quelques reprises sur de solides mouvements ivoiriens. A noter aussi la sortie sur blessure de Bradley Barcola, remplacé par Wilson Odobert (25e) qui a bien failli doubler la mise avant la mi-temps (45e+1).

Le retour des vestiaires a été mouvementé. Sur la première action de la seconde période, les joueurs de Boubacar Sanogo sont revenus au score avec un superbe but. Avec une combinaison en une touche de balle très rapide, Abdoulaye Traoré a trompé Lucas Chevalier pour égaliser (46e, 1-1). Talonnade et passe aveugle, tout y est sur cette magnifique réalisation ivoirienne portée par le duo Traoré/Bamba. Mais le réveil de la Côte d’Ivoire n’était qu’à son balbutiement. Directement après avoir remis les compteurs à zéro, les Eléphants ont pris les devants avec le même duo à la baguette. Un but de Mohamed Bamba sur un service de Traoré. Après une récupération d’Abdoulaye Traoré sur Diakite, le milieu ivoirien a servi parfaitement le Lorientais qui a croisé son tir au point de penalty du droit (49e, 1-2). Les Bleuets ont réclamé une faute au départ de l’action mais l’arbitre grec, Monsieur Vasilios Fotias, n’a pas bronché. Alors que la seconde période était surtout marquée par une Equipe de France amorphe et tendue, les Ivoriens en ont profité pour se procurer de nouvelles opportunités : Maho, qui s’est amusé de Truffert sur le côté droit, a croisé une belle frappe qui s’est écrasée sur le poteau de Chevalier (64e). Quelques instants plus tard, c’est Bénie Traoré qui a vu son tir effleurer l’autre montant de Chevalier (66e). Contre le cours du jeu, les Bleuets sont revenus à hauteur de la CIV. Rayan Cherki a résisté à une charge d’Assoumou dans le rond central. Il a lancé en profondeur Odobert, qui a pris son temps pour tromper Fofana en face-à-face (72e, 2-2). L’entrée en jeu du Français a tout changé, fluidifiant le jeu offensif des Français qui se sont procurés de nouvelles actions sans pour autant retrouver la faille jusqu’à au dernier quart d’heure. A cinq minutes de la fin du temps réglementaire, la France est repassée devant grâce au doublé de Désiré Doué, bien servi par Odobert dans la profondeur (84e, 3-2). Les Bleuets de Thierry Henry essayeront d’enchaîner, lundi soir, sur la pelouse du stade Auguste-Bonal à Sochaux. Un match capital puisque la France croisera le fer avec les jeunes Américains, adversaires directs dans le groupe A des Jeux Olympiques de Paris.