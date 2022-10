Ballon d'Or 2022 : pas un sentiment de revanche pour Karim Benzema

La suite après cette publicité

Après être parti chercher son premier Ballon d'Or à 34 ans, Karim Benzema a travaillé dur pour arriver à cette consécration. KB9 s'est bonifié avec le temps et l'a prouvé grâce à ses dernières saisons, notamment celle passée (2021-2022) avec une nouvelle Ligue des champions et une Liga, avec des statistiques monstrueuses et une très grosse importance dans le jeu. Un sacre qui n'a occasionné aucune discussion possible (premier dans les votes pour 89 journalistes sur 93).

« Ça fait longtemps que je suis nommé (en 2008 pour la première fois) mais, au final, j'étais trop loin, même si j'aurais parfois pu être plus haut. Mais tranquille, chacun son heure. L'année dernière, on ne gagne rien collectivement, je termine quatrième. C'était dur, mais aucun souci. Il faut que je fasse plus ? OK, je vais y aller et le faire. Mais ce n'est pas une revanche. Je suis parti chercher seul, j'ai charbonné seul, depuis le bas, avec ma vie comme elle est » a-t-il expliqué à France Football. Avant de rajouter que « c'est un Ballon d'Or particulier, l'un des plus beaux. C'est l'histoire en fait. Il vient de super loin. Il y a cinq ans, personne n'aurait prédit ça, personne. C'est pour ça que c'est exceptionnel, magnifique, que ça marquera l'histoire du Ballon d'Or. Je suis parti le chercher. »