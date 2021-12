CAN 2021 : Kappa dévoile les nouveaux maillots de la Tunisie

Si la Coupe d'Afrique des Nations 2021 (reportée du 9 janvier 2022 au 6 février prochain en raison de la pandémie de Covid-19) approche à grands pas et qu'elle est menacée d'annulation, cela n'empêche pas les équipementiers de suivre à la lettre leur calendrier pour révéler au grand jour les nouveaux maillots de leurs sélections.

La suite après cette publicité

Respect des traditions

Après avoir lancé récemment les trois nouvelles tuniques du Gabon de Pierre-Emerick Aubameyang, Kappa vient de dévoiler les deux nouveaux maillots, domicile et extérieur, que porteront les Tunisiens au Cameroun pour la prochaine CAN.

« Pour leur troisième année consécutive de collaboration, Kappa et l’équipe nationale de Tunisie se sont alliés afin de concevoir ces maillots alliant l’ADN de la marque, élégance et technologie, mais aussi histoire et identité de la Tunisie », précise le communiqué qui accompagne le lancement de ces deux tenues.

Deux maillots simples et proches

Le maillot domicile reste fidèle au rouge historique de la Tunisie figurant notamment sur le drapeau. On retrouve, aussi bien sur la face avant que la face arrière, une interprétation de la calligraphie arabique, en ton sur ton, alors que le drapeau tunisien est lui visible au dos de cette tunique. À noter que les Aigles de Carthage arboreront un short blanc et des chaussettes rouge avec ce nouveau maillot « home ».

Pour ce qui est de la tunique extérieure, le blanc y est mis à l'honneur, tout en respectant les codes du nouveau maillot domicile. Hormis la couleur principale (du rouge au blanc) et celle du logo de la marque Kappa (du blanc au rouge), rien ne change entre ces deux nouvelles tenues de la sélection tunisienne, demi-finaliste de la CAN 2019. Un short blanc et des chaussettes blanches composent ce nouvel ensemble « away »des Tunisiens.

Ces deux nouveaux maillots sont bien évidemment dotés de la technologie Kombat Pro System, se distinguant notamment par une matière très résistante, élastique et aérée. La Tunisie, placée dans le groupe F en compagnie du Mali, de la Mauritanie et de la Gambie, débutera son aventure face aux Maliens le 12 janvier prochain.