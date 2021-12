CAN 2021 : Kappa présente les trois nouveaux maillots du Gabon

Le maillot third du Gabon pour la CAN 2021

Si l'incertitude plane au-dessus de la terre d'accueil de la Coupe d'Afrique des Nations, initialement prévue en 2021 mais reportée en 2022 (du 9 janvier au 6 février) en raison du Covid-19 et qui doit se tenir au Cameroun, cela n'empêche pas les équipementiers de se tenir à leur calendrier de sorties des nouvelles tuniques que porteront les acteurs de cette compétition majeure.

Kappa, qui habille les Panthères du Gabon, vient de dévoiler les trois nouveaux maillots équipés de la technologie KOMBAT PRO, composant la nouvelle collection FEGAFOOT (la Fédération gabonaise de football) 2022, de la sélection emmenée par Pierre-Emerick Aubameyang.

L'ombre de la panthère sur le maillot home

La marque italienne créée en 1967 a designé un maillot domicile reprenant le jaune traditionnel de la sélection gabonaise avec de légères touches de vert au niveau du bout des manches ou encore du col. Sur le devant de cette tunique home, on peut surtout y apercevoir l'ombre de la panthère, symbole du pays et de la sélection.

«Le motif utilisé pour représenter la panthère est tiré de la partie inférieure du nouveau logo de la FEGAFOOT », précise le communiqué de Kappa. À noter que le pattern de la panthère est aussi visible sur les manches. Le blason de la FEGAFOOT est lui représenté par un patch 3D en silicone. On retrouve le drapeau du Gabon dans le dos du maillot.

Un maillot third mettant le drapeau du Gabon à l'honneur

Le maillot extérieur est lui composé majoritairement de blanc, avec un contraste de jaune, notamment au niveau des manches ou encore du col. Pour ce qui est du maillot third, plus original, on y distingue le drapeau du Gabon représenté en diagonale. Le motif présent sur les deux autres tuniques home et away reste lui bien présent. « Avec cette pièce, le supporter pourra se sentir dans la peau d'un joueur et porter fièrement les couleurs des Panthères et du Gabon sur et en dehors des terrains de football », assure Kappa.

Ces trois nouveaux maillot du Gabon, placé dans le groupe C en compagnie du Maroc, du Ghana et des Comores et qui fera son entrée en lice le 10 janvier prochain, face aux Comores, au stade Ahmadou-Ahidjo de Yaoundé si tout se passe comme prévu par la CAF, sont déjà disponibles sur le site officiel de l'équipementier italien.