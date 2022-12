Arsenal serait prêt à construire une statue d’Arsène Wenger aux abords de l’Emirates

Arsène Wenger est l’entraîneur le plus titré d’Arsenal et une légende du club londonien. Le technicien alsacien a quitté Londres et son équipe de cœur en 2018 après plusieurs années moins prolifiques. Ce qui peut expliquer son retour tardif dans les travées du stade du club anglais. En effet, l’homme de 73 ans est revenu à l’Emirates pour la première fois depuis son départ lors de la rencontre entre les Gunners et West Ham (3-1 pour Arsenal) durant le Boxing Day ce lundi.

On apprend ce mardi qu’Arsenal est prêt à construire une statue d’Arsène Wenger à l’extérieur de l’Emirates Stadium dès l’année prochaine potentiellement, selon les dernières indiscrétions du Telegraph. Pour rappel, le technicien français occupe actuellement le poste de directeur du développement mondial au sein de la FIFA.

