Premier League : Arsenal renverse West Ham et conforte sa place de leader

Dans le cadre du Boxing Day, la Premier League reprenait ses droits pour la 17ème journée du championnat anglais. Pour le dernier match de ce lundi, Arsenal recevait West Ham avec l’espoir de conforter sa première place. Solides leaders, les Gunners possédaient quatre points d’avance sur leur dauphin, Newcastle, avant le coup d’envoi. Une belle occasion donc de s’envoler en tête du classement avant la rencontre entre Manchester City, 3ème, et Leeds mercredi prochain. Dès les premières minutes, la rencontre tenait d’ailleurs toutes ses promesses.

Bukayo Saka pensait ouvrir le score pour Arsenal mais son but était finalement refusé pour une position de hors jeu (9e). Après plusieurs occasions de part et d’autre, Bowen s’écroulait dans la surface à la suite d’un contact avec Saliba et l’arbitre n’hésitait pas et désignait le petit de penalty. Saïd Benrahma se chargeait d’executer la sentence pour ouvrir le score (27e, 1-0). Juste avant la pause, Martin Odegaard envoyait une lourde frappe, à l’entrée de la surface, et le capitaine des Gunners voyait sa frappe être détournée par Aaron Cresswell. L’arbitre sifflait penalty mais la VAR le reprenait et après avoir visionné les images il annulait sa première décision.

Arsenal renverse la situation en moins de dix minutes

Au retour des vestiaires, Bukayo Saka profitait d’une première frappe de Martin Odegaard pour pousser le ballon au fond des filets (53e, 1-1). Un peu moins d’une dizaine de minutes plus tard, Gabriel Martinelli donnait l’avantage aux Gunners en frappant en force entre le premier poteau et le gardien des Hammers, totalement impuissant sur ce coup-là (59e, 2-1). Libérés, les joueurs de Mikel Arteta inscrivait une nouvelle réalisation par l’intermédiaire d’Edward Nketiah dont la frappe croisée du droit ne laissait aucune chance à Lukasz Fabianski.

Après ce renversement spectaculaire, Arsenal continuait de prendre l’ascendant sur son adversaire du soir. Même si le score ne bougeait plus jusqu’au coup de sifflet final, les Gunners mettaient une pression constante sur les buts de West Ham. Grâce à cette victoire, Arsenal conforte sa place de leader et peut attendre sereinement la rencontre entre Leeds et Manchester City.