Nottingham Forest : Igor Jesus, l’ancien protégé de John Textor qui rend fou l’Angleterre

Un parcours assez original, mais qui ne l’empêche pas d’être aujourd’hui l’un des meilleurs attaquants brésiliens. Jamais appelé entre les U15 et la sélection A brésilienne, le buteur de 24 ans avait été formé à Coritiba sans jamais vraiment réussir à faire son trou (49 matches pour 5 buts). Parti à 19 ans aux Émirats arabes unis, c’est là qu’il va grandir en tant que footballeur. Disputant 88 rencontres avec le club de Shabab Al-Ahli, il y marquera 43 buts et délivrera 20 passes décisives. Remportant 5 trophées, dont le championnat 2022/2023 avec le club émirati, il recevra même des approches pour rejoindre la sélection, mais ne fera pas le grand saut. En effet, il croyait encore pleinement en la possibilité d’évoluer un jour en Seleçao avec le Brésil.

La suite après cette publicité

Parti du côté de Botafogo, il a su écarter rapidement Tiquinho Soares qui était pourtant le chouchou des supporters et a formé une attaque de feu avec Luiz Henrique. En un an, il disputera 59 matches pour 17 buts et 6 passes décisives et remportera la Copa Libertadores et le championnat brésilien. En outre, il sera convoqué avec le Brésil en octobre 2024 et débutera avec un but contre le Chili (2-1). S’il n’a pas été convoqué depuis novembre 2024, il a su profiter de la Coupe du monde des Clubs (2 buts en 4 matches) cet été pour se mettre en évidence et ainsi intéresser Nottingham Forest. Il aura d’ailleurs marqué lors de la victoire 1-0 contre le Paris Saint-Germain. Le club anglais aura ainsi déboursé 19 millions d’euros pour s’adjuger ses services.

La suite après cette publicité

Des débuts prometteurs avec Forest

«Je suis vraiment heureux de faire partie de cette nouvelle histoire, surtout dans un club comme Nottingham Forest. Je n’ai pas hésité une seconde. J’ai accepté le projet qu’on m’a confié et je suis ravi de venir ici et j’espère y réaliser un travail formidable. Je ferai de mon mieux pour obtenir d’excellents résultats et apporter de la joie à toute la famille Forest», expliquait-il à son arrivée. L’affaire ne s’annonçait pas évidente pour lui, car il arrivait en concurrence de Chris Wood. L’attaquant néo-zélandais de 33 ans sort d’un exercice où il a marqué 20 buts en 36 matches de Premier League, permettant à Nottingham Forest d’atteindre une belle septième place. L’ancien Rennais Arnaud Kalimuendo est lui aussi arrivé du côté des Reds. Une forte concurrence qui ont freiné son adaptation. Pour le moment Igor Jesus n’a pas encore marqué en 4 matches de Premier League, il n’a disputé que 45 minutes dans la compétition.

En revanche, il a brillé en League Cup avec un doublé malgré la défaite 3-2 contre Swansea. Ce mercredi en Ligue Europa face au Real Betis Balompié (2-2), il a encore fait parler la poudre avec un nouveau doublé. Devenu le 5e joueur de Premier League a marqué au moins deux doublés pour ses deux premières titularisations dans un club de l’élite anglaise, Igor Jesus est le meilleur buteur brésilien parmi les 5 plus grands championnats européens. Il devance Vinicius Junior (Real Madrid), Raphinha (FC Barcelone), Richarlison (Tottenham), Lucas Paqueta (West Ham) et Igor Thiago (Brentford) qui comptabilisent trois buts.

La suite après cette publicité

Ancien joueur de West Ham et Nottingham Forest, le consultant Michail Antonio est d’ailleurs inquiet pour Chris Wood comme il l’a expliqué sur TNT Sports : «Chris Wood doit absolument faire attention à ses arrières. Il ressemble vraiment à une menace réelle». Nouveau coéquipier d’Igor Jesus, Elliot Anderson est aussi sous le charme : «il est toujours bien placé, ce qui est évidemment un atout majeur pour un attaquant. Il a fait du bon travail et a marqué deux buts, puis deux autres la semaine dernière. Il est vraiment performant et on le voit à l’entraînement. Je suis vraiment content pour Igor.» Ayant une chance énorme de briller en Premier League et de viser la Coupe du monde 2026 avec le Brésil, Igor Jesus pourrait bien passer dans une nouvelle dimension.