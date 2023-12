L’OL est en passe de s’offrir une première recrue

L’Olympique Lyonnais peut souffler. La veille, la DNCG a confirmé les encadrements de la masse salariale et des indemnités de mutations du club rhodanien. Toutefois, le gendarme financier du football français a validé le nouveau budget des Gones qui vont pouvoir passer à l’action cet hiver. De bon augure pour l’actuelle lanterne rouge de Ligue 1 qui a grandement besoin de se renforcer en vue d’améliorer ses résultats et in fine, se maintenir en première division.

Alors que l’OL compte investir environ 50 millions d’euros sur le mercato hivernal, une première recrue est en passe d’être enregistré dans le Rhône. Comme le relaye la presse auriverde via le média O’Jogo, Lucas Perri figure dans les petits papiers de Lyon depuis plusieurs semaines. En vue de concurrencer davantage Anthony Lopes dans les cages rhodaniennes et pour préparer l’avenir du club, Lyon devrait débaucher le portier âgé de 25 ans de Botafogo (propriété de John Textor) cet hiver.