AC Milan : le message d'adieu de Gianluigi Donnarumma

Après avoir conquis l'Euro 2020 avec l'Italie, tout en obtenant le titre de meilleur gardien de la compétition, Gianluigi Donnarumma va changer de cap dans sa carrière. Le gardien de 22 ans est en effet libre de tout contrat depuis le 1er juillet dernier et son départ de l'AC Milan, son club formateur. Désormais, le géant d'1,96m est attendu du côté de la capitale française, où il doit s'engager jusqu'en 2026 avec le Paris Saint-Germain. En attendant l'officialisation de ce transfert, Donnarumma a publié un message sur son compte Instagram ce mardi afin de faire ses adieux à son club de toujours et aux fans des Rossoneri.

« Certains choix sont difficiles, mais ils font partie de la croissance d'un homme. Je suis arrivé à l'AC Milan quand j'étais un peu plus qu'un enfant, pendant huit ans j'ai porté ce maillot avec fierté, nous nous sommes battus, souffert, gagné, pleuré, réjoui, avec mes coéquipiers, mes entraîneurs, tous ceux qui l'ont fait et eux font partie du Club, ainsi que nos fans qui font partie intégrante de ce qui est une famille depuis de nombreuses années. Avec le maillot Rossoneri, j'ai également franchi des étapes personnelles importantes, comme faire mes débuts à 16 ans en Serie A. J'ai vécu des années extraordinaires que je n'oublierai jamais. Maintenant, le moment est venu de dire au revoir, un choix qui n'était pas facile, en effet, et certainement un article ne suffit pas pour l'expliquer, ou peut-être ne peut-il même pas être expliqué car les sentiments les plus profonds peuvent difficilement être traduits en mots. Ce que je peux dire, c'est que parfois il est juste de choisir de changer, de relever des défis différents, de grandir, de se compléter. Tous les Rossoneri que j'ai rencontrés, du premier au dernier jour, resteront toujours dans mon cœur comme une partie importante, voire fondamentale, du chemin de vie qui a fait de moi ce que je suis. Je souhaite à Milan tous les succès possibles et je le fais avec mon cœur, pour l'affection qui me lie à ces couleurs, un sentiment que la distance et le temps ne peuvent effacer. » Nul doute que les fans du PSG sauront accueillir Gianluigi Donnarumma comme il se doit dans les prochains jours.