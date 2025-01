Barça : Joan Laporta retient Ronald Araujo

L’information a fait le tour du monde. Ronald Araujo, capitaine du FC Barcelone, a été annoncé tout proche de la Juventus. Le club turinois serait disposé à dépenser jusqu’à 50 M€ pour s’offrir le défenseur central uruguayen, même si la blessure d’Iñigo Martinez pourrait obliger Araujo à rester. Une chose est sûre : Joan Laporta ne veut pas voir son joueur filer.

« Les joueurs que nous avons sont très utiles pour le Barça. Et on veut qu’ils continuent. Ronald est sous contrat et nous voulons qu’il reste. Il parle avec la direction et on va trouver une solution. c’est un joueur que nous apprécions au niveau professionnel et personnel. Nous avons une relation directe et agréable avec lui. Il s’est passé des choses dont je ne veux pas parler, mais nous voulons trouver une solution satisfaisante pour tous », a-t-il expliqué en conférence de presse.