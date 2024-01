CAN 2023, Sénégal : l’ascension fulgurante du Messin Lamine Camara

C’est ce qu’on appelle une ascension fulgurante. Depuis son éclosion avec Génération Foot, plus rien n’arrête le jeune milieu Lamine Camara. Du haut de ses 20 ans, cet élégant milieu de terrain a tout connu avec le Sénégal et confirme qu’il fait bien partie des futurs grands joueurs du Sénégal. En un an et demi seulement, il a fait l’unanimité et a surtout eu un parcours à saluer. Pur produit du football sénégalais, Lamine Camara a d’abord fait ses classes avec les sélections de jeunes du Sénégal. Capitaine de l’équipe U20, il a été brillant lors de la CAN qu’il a remporté avec sa catégorie. Forcément, il a aussi terminé meilleur joueur de la compétition. Et ce n’est pas tout.

Comme si cela ne suffisait pas, il a, dans la foulée, disputé le CHAN (la CAN mais avec uniquement des joueurs locaux) avec le Sénégal. Et encore une fois, il a remporté le trophée en terminant meilleur joueur de la compétition. Une ascension bluffante qui lui a permis de filer du côté du FC Metz à l’hiver 2023 et de vite s’imposer d’abord en Ligue 2 et ensuite en Ligue 1 cette saison où il est clairement le meilleur joueur de son équipe. Doté d’une qualité technique impressionnante, il a montré qu’il était aussi capable d’être redoutable dans le dernier geste. Son but de 58 mètres face à Monaco en début de saison l’illustre à la perfection.

Une CAN 2023 très prolifique

Évidemment convoqué par Aliou Cissé, l’international sénégalais (3 sélections, 3 buts) s’est déjà installé dans le onze sénégalais malgré une grosse concurrence au milieu de terrain notamment avec la pépite de Tottenham Pape Matar Sarr. Lors de la première journée de CAN, Lamine Camara a régalé les siens avec un doublé dont un sublime but. Et sa performance n’est pas passée inaperçue. Il a été élu homme du match et a surtout été encensé par tous ses coéquipiers. «On a l’impression que Lamine Camara est dans le groupe depuis longtemps vu ses performances», réagissait Kalidou Koulibaly après le match. « Il joue même pas le football de sa génération, les deux joueurs que j’ai vu faire ça, c’est Steven Gerrard et Frank Lampard, box to box. Il a un volume de jeu extraordinaire, il est toujours à l’écoute et demande des conseils, car je le côtoie à l’entraînement et à l’hôtel, il est un exemple pour les jeunes d’aujourd’hui», confiait de son côté la légende sénégalaise, El-Hadji Diouf, double Ballon d’Or Africain.

Même l’icône Sadio Mané a été dithyrambique sur le cas Lamine Camara au micro de Canal+ Afrique. «Lamine ? Quel joueur ! Aujourd’hui, on a la chance d’avoir des joueurs qui ont de l’avenir et qui peuvent nous apporter beaucoup de choses. Ils ont juste besoin d’un peu d’encadrement pour nous faire rêver.» Rêver, c’est justement ce que continue de faire Lamine Camara qui après avoir remporté deux trophées avec son pays en l’espace d’un an veut continuer sur sa lancée. Face au Cameroun, il risque encore une fois d’être titulaire. Et s’il brille encore comme il sait si bien le faire, le FC Metz risque rapidement d’être trop petit pour lui…