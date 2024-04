Ce lundi, c’est le vingt-septième bilan de la saison pour le classement des top buteurs européens. On retrouve les buteurs ayant fait trembler les filets en Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Écosse, Espagne, France, Grèce, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse, Turquie et Ukraine. Encore une fois Harry Kane arrive en tête et reste sur un doublé contre l’Eintracht Francfort (2-1). L’attaquant anglais se retrouve désormais doté de 35 buts en 31 matches et prend le large sur la concurrence.

Buteur lors du succès 8-0 du PSV Eindhoven contre Heerenveen, Luuk de Jong arrive à la deuxième position. Il compte désormais 27 buts en 31 matches suite à une nouvelle réalisation. Des statistiques similaires à celle de Vangelis Pavlidis. Le buteur grec de l’AZ Alkmaar a de nouveau trouvé la faille ce week-end. Hier contre le NEC Nimègue, il a marqué un nouveau pion et a participé à la victoire 3-0 des siens.

Kylian Mbappé remonte

Auteur d’un doublé contre Lorient (4-0) ce mercredi, Kylian Mbappé est resté sans marqué ce samedi face au Havre (3-3). Il arrive en quatrième position grâce à ses 26 buts en 28 matches. En cinquième place, Viktor Gyökeres effectue une belle remontée au classement. Le Suédois s’est offert hier un doublé contre le FC Porto (2-2) et compte désormais 26 buts en 30 matches. C’est un peu mieux que Serhou Guirassy. Muet contre le Bayer Leverkusen (2-2), le Guinéen affiche 25 buts en 25 matches.

Kevin Denkey suit avec 25 buts en 34 matches. Le Togolais n’a pas marqué hier avec le Cercle Bruges contre Anderlecht (1-1). Loïs Openda arrive huitième avec 24 buts en 31 matches. Le Belge a de nouveau marqué lors de la large victoire du RB Leipzig contre le Borussia Dortmund (4-1). Ne marquant pas contre le Torino hier avec l’Inter Milan malgré une victoire 2-0, Lautaro Martinez reste bloqué à 23 buts en 30 matches. Enfin, Simon Banza conclut le top 10 avec ses 21 buts en 25 matches.

Erling Haaland (Manchester City), Santiago Giménez (Feyenoord), Mauro Icardi (Galatasaray) et Lawrence Shankland (Hearts of Midlothian) échouent aux portes du top 10 avec 21 buts tandis que Rafa Mujica (Arouca), Edin Dzeko (Fenerbahçe) et Cole Palmer (Chelsea) arrivent derrière avec 20 buts. Ollie Watkins (Aston Villa) et Artem Dovbyk (Girona) suivent avec 19 réalisations.

Le classement des tops buteurs européens