Ce lundi, c’est le vingt-sixième bilan de la saison pour le classement des top buteurs européens. On retrouve les buteurs ayant fait trembler les filets en Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Écosse, Espagne, France, Grèce, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse, Turquie et Ukraine. Et comme depuis quasiment le début de saison, Harry Kane arrive encore en tête. L’attaquant anglais porte son total à 33 buts en 30 matches suite à une nouvelle réalisation contre l’Union Berlin (5-1).

Il sera difficile de rejoindre puisqu’il compte 7 unités d’avance sur son plus proche poursuivant à un mois de la fin de la saison. Il s’agit de Luuk de Jong qui arrive deuxième avec 26 buts en 30 matches. Le Néerlandais n’a pas joué ce week-end et n’a pas pu améliorer ses statistiques. Situation similaire pour Vangelis Pavlidis avec l’AZ Alkmaar. L’attaquant grec n’a pas joué ce week-end pour cause de finale de Coupe des Pays-Bas et va devoir patienter pour espérer faire trembler à nouveau les filets.

Gyökeres et Openda en embuscade

À la quatrième position, on retrouve le Guinéen Serhou Guirassy. L’ancien Rennais qui affiche 25 buts en 24 matches n’a pas su se montrer efficace lors de la défaite 2-1 des siens contre le Werder Brême (2-1). Il reste placé devant Kevin Denkey et ses 25 réalisations en 32 rencontres. Le Togolais qui a perdu contre Antwerp (1-0) avec le Cercle Bruges arrive en cinquième position. Préservé contre l’Olympique Lyonnais (4-1) avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé n’avance pas lui aussi. Le buteur français reste bloqué à 24 buts en 26 matches.

Voyant double avec le Sporting CP contre le Vitoria Guimarães (3-0), Viktor Gyökeres reste en embuscade grâce à ses 24 réalisations en 29 rencontres. Le Suédois devance de peu Lautaro Martinez qui arrive huitième avec 23 buts en 28 matches et qui joue ce soir le derby milanais contre l’AC Milan. Neuvième, Loïs Openda entretient sa bonne dynamique. Le Belge affiche 23 buts en 30 matches grâce à un nouveau pion contre Heidenheim (2-1). Enfin, Simon Banza arrive en dixième position grâce à ses 21 buts en 24 matches.

Lawrence Shankland (Hearts of Midlothian) et Santiago Giménez (Feyenoord) échouent aux portes du top 10 avec 21 buts tandis qu’Edin Dzeko (Fenerbahçe), Mauro Icardi (Galatasaray), Rafa Mujica (Arouca), Cole Palmer (Chelsea) et Erling Haaland (Manchester City) arrivent derrière avec 20 buts. Ollie Watkins (Aston Villa) suit avec 19 réalisations. Juste derrière, on retrouve Artem Dovbyk (Girona) et Dominic Solanke (Bournemouth) avec 18 buts.

Le classement des tops buteurs européens