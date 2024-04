Ce lundi, c’est le vingt-cinquième bilan de la saison pour le classement des top buteurs européens. On retrouve les buteurs ayant fait trembler les filets en Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Écosse, Espagne, France, Grèce, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse, Turquie et Ukraine. Comme depuis le début de la saison ou presque, Harry Kane arrive en tête. L’attaquant anglais n’a pourtant pas marqué samedi contre Cologne malgré la victoire du Bayern Munich (2-0) et reste bloqué à 32 buts en 29 matches.

Juste derrière lui, Luuk de Jong s’offre une jolie remontée et grimpe à la deuxième place. En forme, le buteur néerlandais termine la saison en boulet de canon comme son club du PSV Eindhoven. Face au Vitesse Arnhem (6-0), il s’est offert un doublé et porte désormais son très bilan à 26 buts en 30 matches. Des statistiques similaires à celle de Vangelis Pavlidis. Le buteur grec de l’AZ Alkmaar a également fait parler la poudre ce samedi contre le RKC Waalwijk (3-2). Un nouveau pion qui lui permet d’être sur le podium et de maintenir une grosse régularité sur cette saison.

Loïs Openda remonte

Juste derrière, Serhou Guirassy avance à vive allure. Le Guinéen aux 25 buts en 23 matches a de nouveau marqué avec Stuttgart contre l’Eintracht Francfort (3-0) et poursuit sa saison folle. Il double ainsi le Togolais Kevin Denkey qui est resté muet le week-end dernier contre Genk. Sixième et n’ayant pas joué ce week-end avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé reste bloqué au très bon bilan de 24 buts en 26 matches.

Septième, Lautaro Martinez continue de stagner. L’Argentin n’a pas marqué hier face à Cagliari (2-2) et se retrouve toujours à 23 buts en 28 matches. Coup d’arrêt aussi pour Viktor Gyökeres. Malgré 22 buts en 27 matches, le Suédois n’a pas marqué vendredi contre Gil Vicente (4-0). Neuvième, Loïs Openda poursuit sa belle remontée. Un nouveau but contre Wolfsbourg (3-0) lui fait gagner une place avec ses 22 buts en 29 matches. Il devance Simon Banza qui est dixième avec 21 buts en 23 matches. Le Congolais n’a pas marqué samedi contre Estoril avec Braga (1-0).

Lawrence Shankland (Hearts of Midlothian) et Santiago Giménez (Feyenoord) échouent aux portes du top 10 avec 21 buts tandis qu’Edin Dzeko (Fenerbahçe) et Erling Haaland (Manchester City) arrivent derrière avec 20 buts. Ollie Watkins (Aston Villa) et Rafa Mujica (Arouca) suivent avec 19 réalisations. Juste derrière, on retrouve Mauro Icardi (Galatasaray) avec 18 buts.

Le classement des tops buteurs européens