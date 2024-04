Ce lundi, c’est le vingt-quatrième bilan de la saison pour le classement des top buteurs européens. On retrouve les buteurs ayant fait trembler les filets en Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Écosse, Espagne, France, Grèce, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse, Turquie et Ukraine. Et comme chaque semaine, Harry Kane est dans le coup. L’attaquant anglais de 30 ans affiche 32 buts en 28 matches avec le Bayern Munich cette saison et s’est offert un nouveau pion samedi malgré le fiasco de son équipe contre Heidenheim (3-2).

La suite après cette publicité

Juste derrière lui, Vangelis Pavlidis arrive en deuxième position. Le buteur grec de l’AZ Alkmaar a pourtant connu une lourde défaite contre le PSV Eindhoven (5-1), mais sa réalisation lui permet d’afficher 25 buts en 29 matches d’Eredivisie. Le podium est complété par Kevin Denkey qui continue de faire trembler les filets en Belgique. Le Togolais du Cercle Bruges a de nouveau marqué hier contre l’Union Saint-Gilloise (3-2) et porte son total à désormais 25 buts en 30 matches.

À lire

Bayern Munich : c’est quoi le problème avec Dayot Upamecano ?

Serhou Guirassy remonte

Héroïque cette saison avec le VfB Stuttgart, Serhou Guirassy est de nouveau allé inscrire un but, mais cette fois dans un match crucial dans la lutte pour la Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund (1-0). Le buteur de Stuttgart affiche 24 réalisations en 22 rencontres avec les Souabes. C’est mieux que Kylian Mbappé préservé contre Clermont (1-1). Entré en seconde période, il a délivré une offrande, mais n’a pas amélioré son bilan de 24 buts en 26 matches. Situation différente pour Luuk de Jong dont le doublé contre l’AZ Alkmaar le propulse désormais à 24 réalisations en 29 rencontres.

La suite après cette publicité

Jouant ce soir face à l’Udinese avec l’Inter Milan, Lautaro Martinez a dégringolé au classement. L’Argentin aux 23 buts en 27 matches peut toutefois se replacer s’il se montre décisif contre le club du Frioul. Huitième, Viktor Gyökeres n’a pas marqué dans le derby de Lisbonne contre Benfica (2-1). Le joueur du Sporting CP reste bloqué à 22 buts en 26 matches. À la neuvième place, Simon Banza se replace. Le Congolais a inscrit 21 buts en 22 matches avec Braga dont un doublé, lundi dernier contre Portimonense (5-3). En revanche, cela s’est moins bien passé ce samedi avec une défaite 3-0 contre Arouca. Enfin, Loïs Openda arrive dixième. L’ancien du RC Lens s’est amusé contre Fribourg avec un doublé qui lui permet de culminer à 21 buts en 28 matches.

Santiago Giménez (Feyenoord) arrive onzième avec 21 buts tandis que Lawrence Shankland (Hearts of Midlothian) suit en douzième position avec 20 buts. Erling Haaland (Manchester City) et Edin Dzeko (Fenerbahçe) suivent avec 19 réalisations. Juste derrière, on retrouve Rafa Mujica (Arouca), Mauro Icardi (Galatasaray) et Ollie Watkins (Aston Villa) avec 18 buts. Mohamed Salah (Liverpool), Ayoub El-Kaabi (Olympiakos) et Mohamed Amoura (Union-Saint-Gilloise) affichent 17 réalisations.

La suite après cette publicité

Le classement des tops buteurs européens