Ce lundi, c’est le vingt-troisième bilan de la saison pour le classement des top buteurs européens. On retrouve les buteurs ayant fait trembler les filets en Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Écosse, Espagne, France, Grèce, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse, Turquie et Ukraine. Et comme souvent cette saison, c’est Harry Kane qui truste encore la première place à l’issue de ce week-end. Alors qu’un but lui a été refusé, le buteur anglais est resté muet lors de la débâcle du Bayern Munich à domicile contre le Borussia Dortmund.

Pour autant, son avance confortable lui permet d’être encore confortablement installé à la première place de ce classement. Derrière lui, l’étau se resserre sérieusement derrière Kylian Mbappé. Le numéro 7 du PSG a passé une soirée frustrant au Vélodrome pour son dernier Classique en Ligue 1 face à l’OM. Brouillon dans le jeu, le Bondynois n’a pas réussi à se procurer d’occasions franches face au but et n’a donc pas trouvé le chemin des filets. Sorti à la 64e minute de jeu par Luis Enrique, Mbappé reste le deuxième meilleur buteur d’Europe en championnat mais voit désormais Vangelis Pavlidis lui revenir à hauteur. Le buteur grec de l’AZ Alkmaar a encore marqué face au Vitesse Arnhem ce week-end. L’attaquant de 25 ans reste sur trois buts lors des trois dernières rencontres d’Eredivisie.

Serhou Guirassy et Kevin Denkey en embuscade

Cette belle performance relègue ainsi Lautaro Martinez hors du podium. Et l’Argentin n’est même pas quatrième car Kevin Denkey lui a grillé la politesse. Auteur du 24e but de la saison en championnat ce lundi lors du derby de Bruges face au Club Bruges, l’attaquant togolais est suivi de près par Serhou Guirassy, cinquième. Avant la rencontre face à Heidenheim, le natif d’Arles restait sur quatre buts lors des trois derniers matches de Bundesliga. Récidivant en étant l’auteur de l’ouverture du score face au promu, l’ancien de Rennes dépasse le champion du monde 2022 au nombre de minutes. Le buteur de l’Inter Milan ne joue que ce soir contre Empoli.

À la septième place, Viktor Gyokeres est bien installé. Même s’il n’a pas marqué ce vendredi face à l’Estrela Amadora, le buteur suédois a encore de beaux jours à couler dans ce classement. C’est également le cas de Luuk de Jong qui, même s’il n’a pas été efficace devant le but ce week-end lors de la première défaite du PSV face au NEC Nimègue, reste huitième de ce classement. Le buteur de 33 ans est encore talonné en championnat et dans ce classement par Santiago Gimenez. Le buteur mexicain du Feyenoord Rotterdam n’a pas été impactant lors de la victoire contre Utrecht et est sorti à la 80e minute. Avec Hearts of Midlothian, Lawrence Shankland n’a pas marqué contre Kilmarnock mais le capitaine du club clôture encore ce classement des meilleurs buteurs européens en championnat.

Loïs Openda (RB Leipzig) et Simon Banza (Braga) suivent avec 19 réalisations. Juste derrière, on retrouve Edin Dzeko (Fenerbahçe), Erling Haaland (Manchester City) et Mohamed Amoura (Union-Saint-Gilloise) avec 18 buts. Mauro Icardi (Galatasaray) affiche 17 réalisations. Igor Thiago (Club Bruges), Brian Brobbey (Ajax Amsterdam), Rafa Mujica (Arouca), Ollie Watkins (Aston Villa), Mohamed Salah (Liverpool) et Jude Bellingham (Real Madrid) ont inscrit 16 buts.

Le classement des tops buteurs européens