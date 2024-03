Ce lundi, c’est le vingt-et-unième bilan de la saison pour le classement des top buteurs européens. On retrouve les buteurs ayant fait trembler les filets en Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Écosse, Espagne, France, Grèce, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse, Turquie et Ukraine. Et encore une fois Harry Kane arrive en tête. Auteur d’un triplé contre Mayence (8-1), l’attaquant anglais continue de prendre le large et dispose désormais de 30 buts en 25 matches.

Il devance assez largement maintenant Lautaro Martinez. Avec 23 buts en 25 matches, l’attaquant argentin reste néanmoins très décisif. Contre Bologne ce samedi (1-0), il est toutefois resté muet et se retrouve deuxième. Le podium est complété par Luuk de Jong. Le buteur néerlandais du PSV Eindhoven affiche 22 buts en 25 matches avec la formation néerlandaise. Il n’a cependant pas marqué vendredi lors de la victoire 1-0 des siens contre Go Ahead Eagles.

C’est un peu mieux que Vangelis Pavlidis qui dispose de statistiques similaires. Le buteur grec de 25 ans a néanmoins marqué lors du large succès des siens contre Excelsior (4-0). Cinquième, Kevin Denkey suit avec 22 buts en 27 matches. Le Togolais n’a pas su trouver le chemin des filets contre Charleroi (0-0). Fortune différente pour Serhou Guirassy. Sixième de ce classement, le Guinéen dispose désormais de 21 buts en 19 matches suite à sa réalisation avec Stuttgart contre l’Union Berlin (2-0).

Septième, Kylian Mbappé suit juste derrière avec 21 buts en 23 matches. Remplaçant contre Reims (2-2), le buteur français n’a pas su trouver la faille quand il est entré et redescend au classement. Il devance Santiago Giménez qui a marqué autant de buts. Le buteur mexicain de Feyenoord a encore marqué contre Heracles (3-0) hier. Neuvième, Lawrence Shankland n’a pas joué ce week-end en championnat et reste bloqué à 20 buts en 29 matches. Enfin, Viktor Gyökeres suit et arrive à la dixième position avec 19 buts en 23 matches suite à son nouveau but contre Arouca (3-0).

Juste derrière, on retrouve Simon Banza (Braga), Edin Dzeko (Fenerbahçe) et Erling Haaland (Manchester City) avec 18 buts. Loïs Openda (RB Leipzig) et Mohamed Amoura (Union-Saint-Gilloise) suivent avec 17 réalisations. Igor Thiago (Club Bruges), Brian Brobbey (Ajax Amsterdam), Rafa Mujica (Arouca), Ollie Watkins (Aston Villa) et Jude Bellingham (Real Madrid) ont inscrit 16 buts tandis que Mohamed Salah (Liverpool), Anders Dreyer (Anderlecht), Mauro Icardi (Galatasaray), Rey Manaj (Sivasspor), Mateo Cassierra (Zenit), Dusan Vlahovic (Juventus), Ayoub El Kaabi (Olympiakos), Borja Mayoral (Getafe), Loren Moron (Aris Salonique) et Mame Baba Thiam (Kayserispor et Pendikspor) suivent avec 15 réalisations.

