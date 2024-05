Le PSG a un nouveau concurrent de poids pour Bernardo Silva

Comme il y a un an lorsqu’il avait finalement décidé de rempiler jusqu’en 2026 avec Manchester City, Bernardo Silva risque d’enflammer le mercato cet été. Pisté de longue date par Luis Campos, déjà à l’origine de son arrivée à Monaco en 2014, l’international portugais est aujourd’hui l’un des joueurs les plus courtisés du continent. Outre le PSG, le FC Barcelone avait également manifesté son désir de recruter le joueur de 29 ans. Une véritable bataille que continuent de se livrer les deux clubs aujourd’hui, aussi bien sur le terrain, en atteste le quart de finale de C1 remporté par les Parisiens, que sur le mercato.

Mais ces dernières semaines, les informations de la presse espagnole allaient plus dans le sens d’une signature à Barcelone. Sport indiquait à ce titre que le Citizen avait pris des renseignements auprès de João Félix et João Cancelo, prêtés chez les Culés cette saison. Des mots élogieux, qui auraient renforcer dans l’esprit de Silva l’idée de s’installer en Catalogne, quitte à sacrifier une partie de son salaire mancunien. Début avril, João Félix avait lui réclamé publiquement l’arrivée de son ami. Suffisant pour boucler le dossier ? Probablement pas, d’autant plus qu’un nouveau cador européen s’est récemment immiscé dans le dossier.

Le Bayern va s’inviter dans la danse

Comme l’indique Catalunya Ràdio, et le rapporte Mundo Deportivo ce vendredi, le Bayern Munich tentera de déjouer les plans de Barcelone cet été. L’argument que présente le club munichois, c’est aussi ses ressources financières et sa capacité à faire grimper les enchères. Après le terrible affront subi en Bundesliga avec la perte du titre au profit du Bayer Leverkusen, le Rekordmeister entend bien rétablir l’ordre et se renforcer. Pour ça, il pourrait mettre le prix sans pour autant atteindre des sommes à 9 chiffres.

Car il le sait, le PSG reviendra très probablement à la charge, un an après avoir proposé une somme avoisinant les 100 millions d’euros. D’autant plus que le prochain départ de Kylian Mbappé au Real Madrid permettra aux Franciliens d’économiser 200 millions d’euros, selon Le Parisien. Quoi qu’il en soit, le Bayern Munich, demi-finaliste de Ligue des Champions cette saison, aura des arguments à faire valoir cet été. Reste à savoir si Bernardo Silva y sera sensible.