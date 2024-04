João Félix demande au Barça de recruter Bernardo Silva

Bernardo Silva a prolongé son contrat jusqu’en 2026, mais les Portugais de Manchester City fait toujours autant parler de lui sur le marché des transferts. Annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain et du FC Barcelone, l’ancien Monégasque avait également déclaré qu’il avait l’intention de revenir à Benfica. En attendant de voir si un come-back chez les Aguias peut se faire, Bernardo Silva peut compter sur un agent spécial pour signer au Barça. Son nom ? João Félix.

« Faites venir Bernardo Silva, faites-le venir. Il est très bon et il est encore meilleur en tant que personne. Il me pose des questions sur Barcelone, il a de la famille ici. Il me demande comment ça se passe ici. Je lui ai dit que tout allait bien pour qu’il vienne. Si j’étais Deco pour un jour, je signerais Bernardo Silva, sans aucun doute », a-t-il déclaré à Jijantes.