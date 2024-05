Lens - Lorient : le discours émouvant de Montassar Talbi

Le FC Lorient risque de payer sa très mauvaise fin de saison au centuple. Incapables de prendre plus d’un point lors de leurs sept dernières rencontres dans l’élite, les Merlus se sont inclinés encore ce vendredi sur la pelouse du RC Lens. 17e à deux journées de la fin, le club breton pourrait compter six points de retard sur Metz et Le Havre à l’issue de cette 32e journée. Une situation qui pourrait déjà acter leur descente en Ligue 2 à 99%. Abattu, Montassar Talbi, le défenseur tunisien des hommes de Régis Le Bris, est apparu abattu au micro de Prime Vidéo :

La suite après cette publicité

«On est tous ensemble. Que l’on gagne ou l’on perde, on est toujours ensemble. On est tous dans la même situation, que ça soit les joueurs ou le staff. C’est dur, très difficile. Les supporters y croient jusqu’au bout comme nous et ça fait mal au cœur de les laisser tomber comme ça. On va continuer de se battre et on va tout donner. Même s’il y a un tout petit espoir, on va s’y accrocher jusqu’au bout pour continuer d’y croire.»