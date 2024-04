La folle théorie de John Terry

En 2010, l’Angleterre est sorti en huitièmes de finale de la Coupe du Monde, éliminée par l’Allemagne (4-1). Un résultat, qui selon John Terry, est lié à un événement très particulier. L’homme de 43 ans a révélé au tabloïd The Sun que l’élimination est due à un problème… de costume.

La suite après cette publicité

«Nous avons eu une heure et 20 minutes dans le bus et tous les joueurs ont demandé (à Steven Gerrard) de parler au chef au sujet des costumes, nous ne voulons pas porter de costumes, il faisait chaud, c’était horrible», a annoncé l’ancien défenseur de Chelsea. Ce dernier a affirmé qu’on leur avait dit à lui et ses coéquipiers que leur demande a été refusée, alors que quand ils sont descendus du bus avec beaucoup de transpiration, les Allemands, eux, étaient en short et en tongs. Une folle théorie…