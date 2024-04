Brest : les grands objectifs de Brendan Chardonnet pour la fin de saison

Le Stade Brestois a réalisé une saison historique. C’est simple : assuré de finir minimum sixième, le club finistérien a réalisé la meilleure saison de son histoire car il n’avait jamais atteint un tel niveau jusqu’ici. Forcément, après avoir passé toute la saison sur le podium de Ligue 1, les Ty-Zefs ont pour dessein de s’y hisser à nouveau alors qu’ils sont actuellement quatrièmes. Interrogé sur la question, le capitaine du SB29, Brendan Chardonnet, a confirmé que lui et son équipe visent le podium au micro de RMC :

La suite après cette publicité

«C’est vrai qu’une fois qu’on a passé quasiment toute la saison sur le podium, on n’a pas envie d’en sortir. Avec le recul, une 4e place pour Brest ce serait incroyable. Mais si on pouvait finir sur le podium, ce serait mieux. On n’a plus de gros à jouer mais Nantes joue encore son maintien. Reims et Toulouse n’ont plus grand-chose à jouer mais il ne faut pas tomber dans ce piège-là.»