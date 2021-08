FC Barcelone : le cas Pedri commence à faire peur

Lorsque la saison dernière démarrait, personne, et sûrement pas Pedri, ne s'attendait à voir le jeune canarien prendre une telle ampleur. Dans son club, puis en Espagne. Très vite, le joueur formé à Las Palmas s'est emparé d'une place dans le onze titulaire de Ronald Koeman. Il n'a pas fallu longtemps pour que Luis Enrique, sélectionneur national, soit lui aussi séduit. Au final, le joueur de 18 ans aura enchaîné une saison complète à Barcelone, l'Euro, puis les Jeux Olympiques. Avec des périodes de repos très réduites...

Au total, Pedri a disputé 73 rencontres toutes compétitions confondues cette saison. C'est le joueur professionnel qui a joué le plus de rencontres sur cette période. Et encore, Ronald Koeman lui avait accordé des vacances lors de la dernière journée de Liga pour qu'il se repose avant l'Euro, qu'il a disputé en intégralité pratiquement avant d'enchaîner sur le rendez-vous de Tokyo. Le Barça avait d'ailleurs tenté de l'empêcher d'aller aux JO, sans succès.

Il ne veut pas de vacances !

Récemment, la presse catalane a fait savoir que l'entraîneur néerlandais lui avait même accordé de nouvelles vacances lors des jours à venir... mais le principal concerné a refusé ! Arrivé à Barcelone mardi après son aventure olympique, il ne va pratiquement pas se reposer et devrait même démarrer la rencontre face à la Real Sociedad dès ce week-end, pour la première journée de Liga. Le FC Barcelone a cependant demandé à la Fédération que Pedri soit laissé au repos lors de la prochaine trêve internationale, dans 3 semaines.

Une situation qui déplaît à bon nombre de fans, qui ont peur pour la santé du joueur et craignent qu'une blessure due à une surcharge de rencontres arrive vite. Sur les réseaux sociaux, de nombreux supporters se sont amusés à publier et comparer des photos du visage de Pedri en début et en fin de saison, afin de prouver l'usure physique dont souffre le Canarien. Lors des Jeux Olympiques, il semblait en tout cas quelque peu lessivé et bien moins en jambes que pendant la saison et pendant l'Euro. Un cas que va donc devoir gérer le FC Barcelone avec énormément d'attention...