PSG : Leandro Paredes fait tout pour convaincre Cavani de rejoindre Boca Juniors

Coéquipiers au PSG depuis un peu plus d'un an, Leandro Paredes et Edinson Cavani vont sans doute devoir se quitter lors du prochain mercato. L'Uruguayen arrive en fin de contrat à Paris et devrait changer d'air. La rumeur Boca Juniors a fait son apparition et des négociations ont même débuté à en croire les dernières informations.

Paredes fait lui le forcing auprès de l'attaquant pour le voir porter la mythique tunique jaune et bleue. C'est ce qu'il aurait expliqué à son ancien partenaire au Xeneize, Cristian Erbes, d'après le média TNT Sports «Je rends fou Cavani avec ça. Mais il a envie de rester en Europe un ou deux ans de plus.» Un coup d'épée dans l'eau ? On verra ça dans les prochaines semaines...