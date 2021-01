Liverpool : accord trouvé avec Preston pour Ben Davies

Avec les blessures de Virgil van Dijk, Joe Gomez et Joel Matip, Liverpool se retrouvé décimé en défense centrale. Avec les échéances qui arrivent et les objectifs à atteindre, les Reds sont désormais dans l'obligation de recruter un défenseur central lors des dernières heures du mercato hivernal afin d'apporter une solution de plus à Jürgen Klopp, pas aidé au moment de choisir son onze de départ. Et le club de la Mersey semble avoir trouvé la perle rare.

Selon les informations de Sky Sports, le défenseur de Preston North End (Championship) Ben Davies est tout proche de Liverpool en cette fin de mercato. En fin de contrat en juin, le joueur de 25 ans est libre de négocier avec d'autres clubs et un accord aurait même été trouvé entre les deux clubs pour un transfert d'environ 2M£, soit 2,26 millions d'euros.