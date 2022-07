Ederson signe finalement à l'Atalanta Bergame

Pourtant pisté par le Paris Saint-Germain avant l'ouverture du mercato estival, le milieu de terrain brésilien Ederson rejoint finalement l'Atalanta Bergame en provenance de la Salernitana. Après seulement six mois à Salerne, le natif de Campo Grande rejoint la Dea contre un montant estimé à 21 millions d'euros, la durée du contrat n'ayant pas été dévoilée.

La suite après cette publicité

«À Salerne, il a impressionné non seulement par ses talents, mais aussi par sa capacité à s'adapter et à s'insérer rapidement dans un nouveau contexte, se révélant être l'un des meilleurs milieux de terrain émergents de la seconde moitié de la saison et montrant immédiatement un grand potentiel de croissance. Avec 15 apparitions et 2 buts, il a apporté une contribution précieuse à la réalisation des objectifs du club de Campanie : il a signé la victoire du Genoa sur la Sampdoria et le match nul à Bergame, s'imposant immédiatement au stade Gewiss», peut-on lire dans le communiqué des Bleu-et-Noir.