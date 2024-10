EdF Espoirs : Rayan Cherki, Mathys Tel et Désiré Doué forfaits

C’était dans l’air depuis quelques heures, c’est désormais officiel : Rayan Cherki (21 ans) est bel et bien forfait pour le rassemblement d’octobre avec l’équipe de France espoirs. Auteur de performances remarquables avec l’OL depuis le début de saison, le numéro 18 des Gones est touché à la cuisse. Il aurait passé une IRM ce matin et aurait constaté qu’il est touché par une tendinite aux ischio-jambiers.

Même chose pour Désiré Doué (19 ans). Le milieu offensif du Paris Saint-Germain est touché à une cheville et a du resté sur le banc parisien contre Nice. Il est donc également forfait pour ce rassemblement. Enfin, Mathys Tel est contraint, lui aussi, d’être out en raison d’un traumatisme à l’épaule. Gérald Baticle a décidé de convoquer Loum Tchaouna (Lazio de Rome), Alan Virginius (Young Boys de Berne) et Kassoum Ouattara (AS Monaco) pour remplacer les trois blessés.