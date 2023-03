Reims-OM : la réaction à chaud amère de Yunis Abdelhamid

La suite après cette publicité

Alors que Reims vient de connaître sa première défaite face à l’Olympique de Marseille (2-1) depuis l’arrivée de Will Still, les Rémois étaient forcément déçus après la fin de cette série d’invincibilité qui a duré pendant 19 rencontres. Yunis Abdelhamid s’est arrêté au micro du diffuseur de la rencontre pour donner ses impressions sur ce revers à domicile et son sentiment de culpabilité sur le deuxième but marseillais. «La série se termine, c’est pas grave elle devait se terminer un jour. On a fait le match qu’on voulait, malheureusement il y a cette erreur sur le deuxième but, ce but je le prends pour moi» a tout d’abord confié le capitaine du club champenois.

Yunis Abdelhamid est ensuite revenu sur la physionomie de la rencontre. «On a quand même montré un beau visage, on ne peut pas faire d’erreurs face à Marseille, on le paye cash, il faut positiver et préparer le prochain match après la trêve. On est tombé sur une belle équipe de Marseille, on savait qu’ils étaient efficaces à l’extérieur, on voulait remporter ce match mais face à une équipe de haut niveau, il ne faut pas faire d’erreurs, on les a payées mais il faut positiver» a conclu le capitaine rémois.

