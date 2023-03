Ligue 1 : Marseille renverse Reims et retrouve sa place de dauphin !

La suite après cette publicité

Troisième de Ligue 1 après la large victoire du RC Lens, l’Olympique de Marseille se déplaçait à Reims avec une certaine pression, ce dimanche soir, pour la dernière affiche de la 28e journée. Contraint de gagner pour retrouver sa deuxième place, le club phocéen avait, malgré tout, fort à faire contre des Rémois, invaincus en championnat depuis le 18 septembre dernier. Alignés en 3-4-3 avec Under, Malinovskyi et Sanchez en pointe, les hommes d’Igor Tudor se confrontaient d’ailleurs rapidement à l’adversité champenoise. Sur remarquable contrôle orienté, Munetsi prenait de vitesse Veretout et trouvait Balogun en retrait. D’une reprise du gauche, l’attaquant prêté par les Gunners trompait Lopez (1-0, 13e) et s’offrait son 17e but de la saison.

Menés et bousculés par le 4-5-1 de Will Still, les Olympiens ne tardaient, cependant, pas à réagir. Sur un coup franc plein axe, aux vingt mètres, Sanchez enroulait parfaitement sa frappe pour battre Diouf, impuissant (1-1, 16e). Portés par cette égalisation, les Phocéens retrouvaient une certaine maîtrise technique et frappaient à nouveau… Profitant d’une relance haute de Pau Lopez, Sanchez se jouait de la défense rémoise avant de conclure devant Diouf, d’une frappe croisée du droit au sol (1-2, 29e). Renversant et décomplexé, l’OM gérait ensuite parfaitement son avance et continuait de se montrer menaçant. Lancé par Sanchez, omniprésent au cours de la première période, Under fixait Abdelhamid avant de trouver Diouf sur sa route (39e). Devant à la pause, les Marseillais revenaient avec des intentions plus défensives au retour des vestiaires.

L’OM peut remercier Alexis Sanchez et… Pau Lopez !

Sérieux et bien organisés, les Olympiens repoussaient, tour à tour, les offensives champenoises mais ne montraient plus vraiment dangereux sur le plan offensif. De son côté, le club champenois insistait, multipliait les centres mais manquait de réalisme. Alerté côté gauche, Balogun adressait un centre parfait au second poteau pour Munetsi mais ce dernier voyait sa tête piquée toucher la base du montant du portier olympien (58e). Décisif, le dernier rempart espagnol se montrait une nouvelle fois impérial au moment de repousser le coup franc puissant de Flips (62e). Dans la dernière demi-heure, Kaboré et Ounahi entraient en jeu mais les Rémois continuaient de monopoliser le ballon. Sur un nouveau débordement, Munetsi tentait de trouver Balogun mais Lopez, dans tous les bons coups, coupait la trajectoire (67e).

Dans la foulée, le gardien phocéen rassurait ses troupes en se couchant parfaitement sur une nouvelle tentative de Munetsi (68e). Encore présent sur la frappe de Lopy (73e), Lopez brillait également dans les airs en intervenant à bon escient. En souffrance mais toujours devant au tableau d’affichage, l’OM reprenait légèrement le contrôle des débats dans le dernier quart d’heure et se montrait, à nouveau, aux abords de la surface rémoise. Si Veretout manquait totalement sa frappe (82e), Gigot était lui tout proche d’offrir le break aux siens mais sa reprise de la tête passait juste à côté de la cage champenoise (83e). Dans les derniers instants, le score n’évoluait plus malgré une dernière énorme occasion rémoise où Balogun trouvait le poteau phocéen (90+3e) et l’OM validait son 18e succès de la saison. Une victoire importante qui permet aux Olympiens, deuxièmes, de repasser devant le RC Lens et de pointer à sept longueurs du PSG. Fin de série, en revanche, pour le Stade de Reims, neuvième.

