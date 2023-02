Flamengo : le retour cauchemardesque de Gerson

La suite après cette publicité

Le 3 janvier dernier, Gerson (25 ans) en terminait avec son aventure à l’Olympique de Marseille en quittant le club phocéen pour revenir à Flamengo en échange d’un chèque de 15 M€ plus des bonus. Une libération pour le milieu de terrain qui ne s’est jamais entendu avec le successeur de Jorge Sampaoli, Igor Tudor. Peu de temps après son retour au pays, le natif de Belford Roxo ne s’était d’ailleurs pas privé de régler ses comptes avec le Croate.

«J’ai bien travaillé mais malheureusement je ne me suis pas bien entendu avec le nouvel entraîneur. Je n’avais pas une bonne relation avec lui. Mais je sais ce que j’ai fait là-bas. Les chiffres ne mentent pas. (…) Le seul poste où je n’ai pas joué en France, c’est latéral droit ou gardien. Sinon, j’ai tout fait. J’ai même joué arrière gauche, ce que je ne pensais jamais faire. Le Gerson qui revient est plus mature». Plus mature, vraiment ? Depuis son retour au Brésil, Gerson a disputé une finale de Supercoupe du Brésil (perdue contre Palmeiras) et quatre matches de coupe Guanabara (tournoi organisé par l’État de Rio).

Des débuts décevants

Cinq rencontres à l’issue desquelles Gerson a été critiqué pour sa faible intensité sur le pré, notamment lors du choc contre le Verdão, alors qu’il revient d’un passage à l’OM où il a justement été servi en termes d’intensité avec Sampaoli et Tudor. Hier, l’ancien Marseillais jouait donc son sixième match pour le Mengão face aux Saoudiens d’Al Hilal en demi-finale du Mondial des clubs. Une rencontre qui aurait pu servir à mettre un terme à ces critiques, avant une éventuelle finale contre le Real Madrid, qui doit affronter Al Ahly. Au final, ce match a viré au cauchemar pour Flamengo et Gerson.

Averti à la 15e minute pour simulation, Gerson a provoqué un penalty avant d’écoper d’un deuxième carton jaune, synonyme de rouge, dans le temps additionnel de la première période (45e+8). La double peine qui a permis à Al Hilal de virer en tête à la pause, avant de s’imposer 3-2 à la fin. Une catastrophe pour la formation brésilienne et sa recrue. Très critiqué lui aussi, l’entraîneur Vitor Pereira a tenté de défendre Gerson et ses coéquipiers en pointant du doigt l’arbitrage.

Gerson s’est raté contre Al Hilal

« Je donne mon avis, c’est le mien. Nous nous sommes préparés à cet adversaire, nous avons étudié, fait des recherches sur les caractéristiques. Nous ne nous sommes pas préparés à l’arbitrage, qui de mon point de vue, n’a pas été bon. S’il n’y avait pas eu la personnalité et le caractère des joueurs, nous aurions terminé avec moins de joueurs. À 11 contre 11 nous étions beaucoup plus une équipe, nous avons proposé le jeu, mais nous n’avons pas pu le traduire en buts. Avec un joueur en moins, ce n’est pas facile, nous étions désavantagés au tableau d’affichage. (…) Gerson et Thiago sont les premiers créateurs de l’équipe, il n’y a aucun doute. Ils n’ont rien fait au début du match. En deuxième mi-temps, ils étaient meilleurs, c’est compréhensible, ils ont mieux cherché les espaces. »

Mais pour la presse brésilienne, l’arbitrage de la rencontre n’explique en rien la mauvaise performance de Gerson. À commencer par Lance! qui lui a donné un 3,5. « Il a été bon dans le jeu avec le ballon au pied, mais a rendu la tâche difficile à Flamengo, pour rien. Il a reçu un premier carton jaune pour simulation, puis il a commis un penalty et a été expulsé. » De son côté, Globo a été bien plus sévère et lui a donné la note de 0. « Il a connu son pire match avec le maillot de Flamengo. Il a pris les pires décisions possibles, même si le premier jaune était exagéré. La sanction est inexplicable. » Décidément, les ennuis continuent pour Gerson.