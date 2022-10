PSG - Maccabi Haïfa : les compositions probables

La suite après cette publicité

Co-leader du classement du groupe H avec Benfica (8 points chacun), le Paris Saint-Germain est bien parti pour se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Pour cela, il lui suffit de l’emporter comme à l’aller (3-1) face à une équipe du Maccabi Haïfa qui avait su l’embêter au stade Sammy Ofer. Sans oublier l’excellente performance des partenaires du Français Pierre Cornud contre la Juventus (victoire 2-0 au retour).

C’est donc un PSG sérieux qui devra se présenter au Parc des Princes pour valider son ticket pour le tour suivant. Un PSG sérieux et new-look aussi. Privés de Marco Verratti (suspendu) et de Danilo Pereira (blessé), les Rouge et Bleu devraient aborder ce match avec une équipe quelque peu remaniée et surtout disposée dans un schéma tactique qui devrait à nouveau ressembler à un 4-3-3 légèrement différent toutefois de celui proposé à Ajaccio (3-0).

Le PSG toujours en 4-3-3

Sans surprise, la cage parisienne sera gardée par Gianluigi Donnarumma. Devant lui, une défense à quatre composée d’Achraf Hakimi, Marquinhos, Sergio Ramos et de Juan Bernat. Presnel Kimpembe et Nuno Mendes sont bien de retour dans le groupe, mais encore trop justes pour démarrer le match. Au milieu, les clés du jeu devraient être remises au trio Vitinha-Fabian Ruiz-Renato Sanches. Enfin, retour à du classique en attaque avec le trident magique Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappé.

De son côté, le Maccabi Haïfa devra composer sans trois blessés (Haziza, Sundgren, Podgoreanu) et avec une formation articulée en 4-2-1-3. Cohen dans les buts, Batubinsika et Cornud sur les flancs d’une défense dont l’axe sera composé de la paire Goldberg-Seck. Un cran au-dessus, Lavi et Mohamed assureront la récupération, tandis que le trio David, Chery, Atzili sera chargé d’alimenter Pierrot en munitions.

