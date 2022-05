Vidéo : le but maradonesque de Théo Hernandez avec Milan

Un but d'anthologie qui assure le succès de l'AC Milan face à l'Atalanta (2-0) et rapproche le club rossonero d'un premier titre de champion d'Italie depuis 2011. Theo Hernandez a éclaboussé San Siro de toute sa classe.

Un tacle de Rade Krunic dans les pieds de Jérémie Boga devant la surface milanaise, et voilà l'international français parti dans une chevauchée fantastique. Teun Koopmeiners et Berat Djimsiti sont dépassés, personne ne le rattrape. Son tir croisé du gauche trompe Juan Musso et fait exploser le stade.