Serie A : l'AC Milan fonce vers le titre après sa victoire face à l'Atalanta

Le choc de cette 37e journée de Serie A opposait l'AC Milan et l'Atalanta. En cas de victoire les Rossoneri pouvaient espérer être sacrés champions d'Italie en fonction du résultat de l'Inter Milan plus tard dans la soirée contre Cagliari. Face aux Milanais les hommes de Gianpiero Gasperini (8e de Serie A) devaient l'emporter pour accrocher une qualification en Coupe d'Europe la saison prochaine. En première période les débats étaient plutôt équilibrés, l'Atalanta bloquant bien l'animation offensive milanaise et se procurant la plus grosse occasion sur cette grosse frappe de Muriel bien sortie par Maignan (30e).

Cependant les Milanais revenaient déterminés des vestiaires. A l'heure de jeu, bien lancé en profondeur par Messias, Rafael Leao, l'homme providentiel de cette fin de saison côté milanais, battait son vis à vis d'un contrôle de la tête avant d'ajuster une frappe entre les jambes de Musso (1-0, 57e). Peu de temps après, Theo Hernandez, déjà auteur d'une superbe saison, retournait San Siro et les 80 000 tifosis milanais en inscrivant l'un des buts de l'année. En effet, après avoir parcouru balle au pied au moins 80m en résistant à ses adversaires, il trompait le portier de la Dea d'une belle frappe croisée du gauche (75e) et permettait à Milan de faire le break. Avec cette victoire acquise en seconde période, l'AC Milan fait un grand pas vers son premier Scudetto depuis 2011 et pourra s'installer devant le match des Intéristes avec la possibilité d'être sacré si les joueurs d'Inzaghi ne s'imposent pas. De leurs côtés, les chances de qualification européenne de l'Atalanta s'amenuisent.