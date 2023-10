Newcastle - PSG : les compositions probables

La suite après cette publicité

Après un succès inaugural face au Borussia Dortmund, le PSG remet le couvert ce mercredi en Ligue des Champions. Dans un groupe F hyper relevé, c’est désormais Newcastle qui se trouve sur la route du club de la capitale. De leur côté, les Magpies sont allés chercher un nul presque miraculeux sur la pelouse de l’AC Milan et réalisent un début de saison en dents de scie en Premier League. Ayant eu quelques problèmes au démarrage, les ouailles d’Eddie Howe se sont bien ressaisies et restent sur trois victoires de rang toutes compétitions confondues, dont un succès de prestige face à une équipe remaniée de Manchester City en Carabao Cup. Pour surfer sur cette dynamique, les pensionnaires de St James’ Park auront envie de s’imposer ce mercredi face aux Parisiens et devant leur public chauffé à blanc suite au retour de la Ligue des Champions dans leur stade, près de 21 ans plus tard.

Néanmoins, Eddie Howe devra composer sans plusieurs titulaires qui étaient forfaits ou incertains en amont de la rencontre. Par exemple, alors que Nick Pope gardera les buts anglais, le technicien de 45 ans devra composer sans Sven Botman en charnière centrale. Ainsi, c’est Jamaal Lascelles qui devrait remplacer l’ancien joueur du LOSC en étant associé à Fabian Schär tandis que Kieran Trippier et Dan Burn occuperont respectivement le flanc droit et le flanc gauche de l’arrière-garde. Dans l’entrejeu, en l’absence de Joelinton et Newcastle devrait se présenter avec un milieu à 3 composé de Bruno Guimarães, d’un Sandro Tonali un peu diminué, et de Sean Longstaff. En attaque, Anthony Gordon et Miguel Almiron animeront les côtés pour servir un Alexander Isak seul en pointe.

Luis Enrique a un groupe au complet

Et alors que son homologue anglais doit faire face à plusieurs difficultés, Luis Enrique peut se targuer d’avoir toutes ses forces vives à disposition. Même si ses joueurs ont calé à Clermont ce week-end (0-0), le technicien espagnol réalise des débuts sérieux et n’a clairement pas manqué ses débuts sur la scène européenne. En effet, il y a deux semaines au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain n’avait fait qu’une bouchée d’un Borussia Dortmund amorphe. Alors que son équipe évoluait en 4-3-3 à cette période, l’ancien sélectionneur de la Roja s’est alors essayé à un 4-2-4 qui a causé énormément de tort à Marseille lors du Classique mais qui avait montré beaucoup de limites en Auvergne ce week-end.

C’est pourquoi Enrique devrait s’abstenir ce mercredi et repartir sur un 4-3-3 convaincant. Sans surprise, Gianluigi Donnarumma va garder les buts parisiens. Devant lui, une défense à quatre composée d’Achraf Hakimi, incroyable contre Dortmund, Marquinhos, Milan Skriniar et Lucas Hernandez devraient prendre place. Pour le milieu, on restera sur du classique avec un Manuel Ugarte en sentinelle qui sera accompagné de Warren Zaïre-Emery et Vitinha en relayeurs. En attaque, le trio Mbappé-Kolo Muani-Dembélé devrait être reconduit même si un changement de dernière minute avec l’incorporation de Gonçalo Ramos en lieu et place de RKM n’est pas à exclure. Voilà pour les compos probables du choc haletant de ce mercredi en Ligue des Champions !

