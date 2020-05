Exclu FM : Jorge Mendes cherche un club pour Laurent Blanc

Lorsqu'il quitte le PSG en 2016 avec un véritable pactole et avec un CV riche d'un poste de sélectionneur en Équipe de France et de 3 ans d'entraîneur du PSG, Laurent Blanc ne s'imagine sûrement pas qu'il sera toujours sans poste 4 ans plus tard. Il faut dire que s'il a été écarté du PSG par Nasser al-Khelaïfi, le bilan de l'ancien champion du monde 1998 est plus que flatteur et le meilleur de l'histoire du club parisien pour un coach au niveau national. Trois championnats de France, deux coupes de France, trois coupes de la Ligue, trois Trophées des champions ainsi qu'un quart de finale de Ligue des Champions perdu face à Manchester City.

Depuis 2016 et quelques mois de break pour couper de tout le tumulte parisien, c'est le calme plat pour l'homme à la touillette malgré des rumeurs l'envoyant à Manchester United, au FC Barcelone, à l'AS Roma ou plus récemment à l'OL qui lui a finalement préféré Rudi Garcia. A chaque fois short-listé mais jamais vraiment en pole position. Une situation incompréhensible pour de nombreux observateurs, à commencer par Arsène Wenger qui déclarait il y a peu à L’Equipe son étonnement de voir Laurent Blanc sans club depuis quatre ans. « Laurent Blanc, il n'est pas très bon ? C'est incroyable qu'il n'ait pas de club, une injustice et un mystère. Blanc incarne l'entraîneur français exportable dans un grand Championnat », déclarait-il un brin agacé.

Jorge Mendes peut favoriser le retour sur un banc de Laurent Blanc

Attaché à son agent historique Jean-Pierre Bernès, Laurent Blanc n'a pu que se rendre à l'évidence : pour rebondir, il va devoir employer de nouvelles méthodes ou se rapprocher de nouvelles personnes, ayant un fort réseau pour réussir à faire son retour sur le banc. Une pratique très courante et récemment employée par Bruno Genesio avec Pini Zahavi. Cet hiver, c’est Sabri Lamouchi qui a profité des services d’un illustre agent pour atterrir à Nottingham Forest, un certain Jorge Mendes.

Le super agent portugais, qui s’occupe notamment de Cristiano Ronaldo et qui a des intérêts dans de nombreux clubs européens, fait partie de ses hommes capables de favoriser l’arrivée d'un entraîneur sur un banc de touche. L’ancien coach du PSG l’a bien compris et a, selon nos informations, effectué un rapprochement auprès de l’agent portugais. Si pour l’instant rien n’a fuité sur un éventuel retour sur un banc cet été de Laurent Blanc, nul doute qu’un tel atout dans la manche du Cévenol de 54 ans va forcément accélérer son retour sur le devant de la scène.