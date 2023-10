Éric Zemmour s’en prend violemment à Karim Benzema

L’affaire Benzema vire au grand n’importe quoi. Pointé du doigt par la majorité de la classe politique française, l’attaquant tricolore d’Al-Ittihad est la cible d’attaques très virulentes. La dernière en date est d’ailleurs très violente. Elle a été signée par Éric Zemmour ce jeudi matin, sur France 2. Le président de Reconquête est allé jusqu’à faire le lien entre le joueur et l’assassin du professeur Dominique Bernard.

« Karim Benzema, on sait qu’il a joué en équipe de France par accident, uniquement pour l’argent et les résultats sportifs. Il l’a dit lui-même. Il n’est pas français de cœur. Il n’aime pas la France, il ne l’a jamais aimée. (…) C’est un musulman qui veut appliquer la charia, la charia prévoit le djihad et le djihad veut dire tuer Dominique Bernard et tuer Samuel Paty. (…) Si je fais un lien entre les opinions de Karim Benzema et l’assassin du professeur de français ? Absolument, je fais un lien direct. Toutes ces personnes-là pensent que la charia est une voie divine, qu’elle s’impose à eux et que dans la charia il y a diverses sourates et que cette charia prévoit, entre autres, le djihad qui est la guerre sainte contre les infidèles. Les infidèles, ce sont vous et moi », a-t-il déclaré dans l’émission Télématin. Nul doute que Karim Benzema ne restera pas sans réaction, lui qui envisage déjà de porter plainte contre Gérald Darmanin.