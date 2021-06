Portugal-Allemagne : l'analyse lucide de Fernando Santos

L'Allemagne peut encore y croire. Battue par la France lors de son entrée en lice à l'Euro 2020 (1-0), la sélection allemande a merveilleusement réagi face au Portugal (4-2). Une victoire probante face au champion d'Europe en titre qui lui permet de prétendre encore à une qualification pour les huitièmes de finale. Côté portugais, cette défaite risque de laisser des traces et oblige surtout les coéquipiers de Cristiano Ronaldo à réaliser un résultat positif face aux Bleus lors du dernier match pour se qualifier. Interrogé à l'issue de la rencontre, Fernando Santos ne souhaitait pas s'alarmer après ce revers.

« L'Allemagne est l'une des meilleures équipes du monde, mais qui vient ici en pensant pouvoir gagner ? La vérité est que j'y ai cru et nous avons même bien commencé, organisés dans le jeu, essayant d'aller de l'avant, créant des liens. On a fait 1-0, mais c'est vrai que le match était plutôt du côté de l'Allemagne. Pourtant, nous avions une certaine sécurité dans le match et nous avons même eu la chance de porter le score à 2-0. Cela n'a pas fonctionné et c'est l'Allemagne qui a atteint l'égalité. Nous étions bien conscients de la capacité de l'arrière gauche, il a marqué deux buts et fourni une passe décisive. À partir de ce moment-là, l'équipe s'est effondrée et a commencé à reculer et à abaisser les lignes inutilement. Nous ne pouvons pas jouer. À la mi-temps, j'ai essayé de changer mais nous avons fini par encaisser deux autres buts de la même manière. Cela, bien sûr, a secoué l'équipe. C'était une belle victoire pour l'Allemagne. Il est maintenant temps de se vider la tête et de préparer le match contre la France, » a ainsi commenté le sélectionneur lusitanien. Le match face à l'équipe de France vaudra son pesant d'or...