Allemagne : le discours surprenant de Hansi Flick après la déroute contre le Japon

La crise se prolonge en Allemagne. Alors que la Mannschaft restait sur une longue série de revers, les coéquipiers de Joshua Kimmich ont été giflés à domicile par le Japon ce samedi soir (1-4). Une performance loin d’être rassurante à trois jours d’une rencontre qui s’annonce compliquée face à l’équipe de France à Dortmund.

Pourtant, Hansi Flick, le sélectionneur allemand plus que jamais sur la sellette, n’a pas semblé inquiété à l’issue de cette déroute et a même assuré qu’il était convaincu que lui et son groupe font du bon travail : «Nous essayons de tout faire pour toujours préparer parfaitement l’équipe. Je pense que nous y parvenons bien. Oui, je suis le bon entraîneur.» Dire que la presse allemande ne va pas être d’accord avec ces dires n’est qu’un doux euphémisme…