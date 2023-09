Amical : avant les Bleus, l’Allemagne humiliée contre le Japon à domicile

L’Allemagne inquiète sérieusement avant le début de son Euro 2024, en juin prochain. Hôte de la compétition, la sélection allemande ne participe donc pas aux qualifications et poursuit sa série de matches amicaux, après une série de quatre matches sans victoire contre la Belgique, l’Ukraine, la Pologne et la Colombie. Avant de défier la France, puis les États-Unis, la Mannschaft devait rassurer face au Japon et Flick optait pour un 4-3-3 avec Gundogan, Wirtz et Can au milieu de terrain, derrière Sané, Havertz et Gnabry.

La suite après cette publicité

Mais la sélection asiatique n’a pas été déstabilisée par son adversaire, qu’elle avait déjà battu lors de la dernière Coupe du monde 2022. Dans un début de rencontre qui allait d’un but à l’autre, l’Allemagne tentait de poser le pied sur le ballon. Mais après un bon débordement japonais, Sugawara pouvait transmettre vers Ito, qui ouvrait le score en trompant Ter Stegen (1-0, 12e). Un avantage de courte durée, puisqu’après un bon travail de Wirtz, Sané pouvait égaliser d’une belle frappe croisée (1-1, 19e).

À lire

Allemagne - Japon : les compositions sont là

L’Allemagne enchaîne un 5e match sans gagner

Le début de match était donc très animé et cela ne s’arrêtait pas là. Sugawara, très bon en première période, pouvait transmettre à Ito. L’attaquant du Stade de Reims pouvait dévier le ballon vers Ueda, qui redonnait l’avantage au Japon (2-1, 22e). L’Allemagne semblait vraiment en danger et commettait beaucoup trop d’erreurs techniques, notamment dans la relance. Après la pause, les Samurai Blue manquaient de peu de prendre le large, mais les frappes de Kamada, puis Mitoma étaient sauvés par Ter Stegen (54e et 57e).

La suite après cette publicité

Sans solution tout au long de la seconde période, l’Allemagne s’est logiquement inclinée contre une équipe japonaise qui ne cesse de progresser depuis son beau parcours au Qatar, l’hiver dernier. Le Japon s’est même permis d’alourdir le score grâce à des buts d’Asano et Tanaka, après deux grossières erreurs défensives (4-1, 90e et 90e+2). La Mannschaft devra montrer un bien meilleur visage face à l’équipe de France et les États-Unis, ses prochains adversaires de cette rentrée. Une nouvelle contre-performance mettrait en danger la place d’Hansi Flick.