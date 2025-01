EdF : les Français ont choisi le successeur de Didier Deschamps

Comme il l’a annoncé sur TF1, L’actuel sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps, a décidé de quitter son poste en 2026, après une Coupe du monde, aux États-Unis, qui sera donc sa dernière compétition à la tête des Bleus. Et dans un sondage réalisé par Odoxa pour Winamax et RTL, les Français se sont exprimés sur la suite du sélectionneur tricolore, alors que 83 % d’entre eux ont une bonne image du vainqueur de la Coupe du monde 2018. 70 % des Français considèrent d’ailleurs Deschamps comme le meilleur sélectionneur de l’Histoire.

Cependant, 62 % des votants voient son départ d’un œil positif (75 % pour les amateurs de football) et 62 % des Français jugent qu’il a proposé un jeu agréable à regarder (57 % chez les suiveurs réguliers). Pour lui succéder, il n’y a pas débat. Zinédine Zidane doit prendre le relais pour 65% du panel interrogé, et jusqu’à 71% pour les passionnés de football. Thierry Henry (12 %), Arsène Wenger et Laurent Blanc (7 %) et Christophe Galtier (3 %) suivent Zizou.