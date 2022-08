OGC Nice : Jean-Clair Todibo compare les méthodes entre Galtier et Favre

Christophe Galtier et l'OGC Nice, c'est terminé. Désormais, le technicien est sur le banc du PSG et c'est Lucien Favre qui a pris la suite chez les Aiglons. De retour au club, le Suisse apporte avec lui ses méthodes qui ont fonctionné lors de son premier passage (2016-2018). Jean-Clair Todibo (22 ans) n'était pas encore présent et il apprend encore à découvrir son nouvel entraîneur. «Avec Galtier, c’étaient des séances courtes et intenses. Avec Favre, elles sont longues et intenses. Les plus longues de ma carrière. On a eu quelques doubles séances dans la journée, ça tirait les jambes (sourires). Surtout sous la chaleur», dévoile-t-il Nice-Matin.

Très régulier la saison dernière, l'ancien de Toulouse et du Barça explique qu'il bénéficie de plus de liberté sur le terrain. Là où Galtier privilégiait l'efficacité, Favre permet à ses joueurs d'avoir plus de créativité. «J'étais beaucoup plus bridé l’an passé. Je ne veux pas cracher sur ça parce que ça m'a fait passer un cap. En passer d’autres, c’est trouver le juste milieu entre folie et sécurité. Galtier visait l’efficacité. Favre veut mélanger le plaisir à l’efficacité, je retrouve de la liberté et on prendra plus de plaisir à jouer au foot.»