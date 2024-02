Un international suédois placé sous respirateur artificiel

Si la situation d’Alberth Elis inquiète au plus haut point en France depuis la mise sous coma artificiel de l’attaquant hondurien des Girondins de Bordeaux suite à son traumatisme à la tête subi lors de Bordeaux-Guingamp (1-0), un autre joueur international est lui aussi actuellement dans un état critique.

La suite après cette publicité

Le club danois du FC Midtjylland vient de communiquer sur l’état de son milieu de terrain, Kristoffer Olsson. Ce dernier a perdu connaissance à son domicile le mardi 20 février et a été transféré à l’hôpital universitaire d’Aarhus. Depuis, il est placé sous respirateur artificiel. « Il souffre apparemment d’une maladie cérébrale aiguë qui n’est pas due à une quelconque automutilation, ni à des facteurs externes. Une équipe d’experts médicaux danois de premier plan travaille actuellement d’arrache-pied pour établir un diagnostic et mettre en place le traitement adéquat », explique le club danois Formé à Arsenal, Kristoffer Olsson est âgé de 28 ans et a évolué dans de nombreux clubs européens, de l’AIK en Suède en passant par le FK Krasnodar (Russie), Anderlecht (Belgique) et donc le FC Midtjylland. Il totalise 47 sélections en équipe nationale.