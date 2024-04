Aston Villa : le retour au premier plan d’un club historique

Si Aston Villa veut en faire son Sir Alex Ferguson, ce n’est pas pour rien. Avant l’arrivée d’Unai Emery sur le banc en novembre 2022, Aston Villa luttait pour le maintien. Mais depuis que l’ancien coach de Villarreal a posé ses valises au Royaume-Uni, les Villans jouent constamment le haut du tableau et les positions européennes, grappillant quelques places au cours de la deuxième saison. Septième à l’issue du premier exercice (meilleur classement depuis 2010), qualifiant l’équipe pour la Ligue Europa Conférence où elle est encore en lice pour s’adjuger le trophée (en demi-finale contre Olympiakos), Villa est désormais en course pour se qualifier pour la Ligue des Champions. Quatrième de Premier League avant la réception de Chelsea ce samedi, la formation de Birmingham est proche de retrouver les grandeurs qu’elle a connues par le passé.

La suite après cette publicité

Car si les deux clubs de Manchester, Liverpool et Chelsea sont souvent considérées comme les équipes du Big 4 - moderne - en Angleterre, Aston Villa est un club historique du championnat. Avec ses 7 titres de champions, ses 7 FA Cup et ses 5 coupes de la ligue, Villa a rayonné outre-Manche, surtout dans les années 80, correspondant à l’âge d’or du club grâce à l’industrialisation de la ville. La cerise sur le gâteau étant la victoire en Coupe des clubs champions en 1982. Et 40 ans après, voilà les Villans de retour au premier plan, prêts à remettre Aston Villa au sommet de l’Angleterre. Ce renouveau est le fruit d’un travail de plus d’un an et demi, avec Unai Emery en chef d’orchestre.

À lire

PL : Liverpool dit presque adieu au titre contre West Ham

Le coup de maître d’Unai Emery

L’ancien technicien du Paris Saint-Germain a redynamisé cette équipe en perdition avant son arrivée, avec ses ingrédients. Un pressing intense et un jeu de transition rapide moderne perturbant les cadors de ce championnat. Unai Emery et ses hommes ont remporté six points sur six contre Arsenal, trois sur six contre Manchester City, et trois contre Chelsea (avant le match retour samedi) et Tottenham. Seul Liverpool a causé des problèmes (un point seulement en deux matchs) parmi les gros. Pourtant, l’Espagnol n’a pas eu à modifier grandement son effectif pour en arriver là. Il s’est appuyé sur des éléments forts de son équipe. Il est souvent indiqué qu’il faut un bon gardien et un attaquant efficace pour remporter des titres, et Aston Villa a les deux. Décrié pour son comportement parfois irritant pour les supporters adverses, Emiliano Martinez fait partie des meilleurs gardiens en Premier League, et même en Europe. Devant, Ollie Watkins est le troisième buteur du championnat avec 19 réalisations, une de moins seulement que Cole Palmer et Erling Haaland, leaders du classement. Il faut ajouter à ces deux hommes le capitaine John McGinn, figure de ce onze et transformé sous les ordres d’Unai Emery, Lucas Digne, apprécié par le technicien de 52 ans, le roc Diego Carlos ou encore la jeunesse de Jacob Ramsey entre autres, pour obtenir un collectif huilé, renforcé par les joueurs recrutés intelligemment par la direction.

La suite après cette publicité

Certains de ces joueurs seront amenés à être sollicités cet été, mais le club travaille bien sous les ordres de Monchi, directeur du football, passé par Séville ou encore l’AS Roma. L’Espagnol, qui a déjà travaillé avec Unai Emery par le passé, est réputé pour sa capacité à dénicher les bons joueurs pour son entraîneur, grâce à son impressionnant réseau de recruteurs. Preuve en est, les deux seules recrues coûteuses l’été dernier étant Moussa Diaby et Pau Torres, deux joueurs importants de l’effectif de Villa cette saison. Youri Tielemans (gratuit), Nicolo Zaniolo (5 M€) et le retour de prêt de Kortney Hause sont des éléments recrutés à bas prix, ceux-ci réalisant également une bonne saison. Un club structuré, uni, avec un projet cohérent qui s’inscrit sur la durée comme le prouve la prolongation de contrat d’Unai Emery jusqu’en 2027 alors qu’il est courtisé partout en Europe, et avec un objectif clair : ramener Aston Villa sur le devant de la scène.