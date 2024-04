Aston Villa : Unai Emery a déjà prolongé

Entre le FC Barcelone, le Bayern Munich, Liverpool ou encore l’AC Milan, la bataille fait rage pour la recherche du nouveau coach. Et cela inquiète évidemment tous les clubs européens. La presse allemande expliquait récemment que le Bayern Munich était séduit par le profil d’un certain Unai Emery. L’Espagnol de 52 ans excelle avec Aston Villa, lui qui est en passe d’assurer sa qualification pour la C1, tout en atteignant les demi-finales de la C4. Il pouvait donc se laisser séduire à l’idée de rejoindre l’une des meilleures formations d’Europe.

La suite après cette publicité

Mais selon les informations de The Athletic, la piste Unai Emery est à rayer de la liste pour le Rekordmeister. L’ex-coach du PSG aurait d’ores et déjà prolongé son contrat jusqu’en 2027. Mais ce n’est pas tout, puisque Nassef Sawiris et Wes Edens, les propriétaires ambitieux des Villains, sont convaincus qu’il peut s’inscrire dans le très long-terme et devenir leur version du manager de Manchester United, Sir Alex Ferguson.